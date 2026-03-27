Porte ouvert GAEC RABOT et de la Fromagerie de St Servais. Gaec Rabot Saint-Loup
Porte ouvert GAEC RABOT et de la Fromagerie de St Servais. Gaec Rabot Saint-Loup dimanche 31 mai 2026.
Porte ouvert GAEC RABOT et de la Fromagerie de St Servais.
Gaec Rabot 5 Route de Saint-Rémy Saint-Loup Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Tout public
Au programme
Marché de producteurs, ateliers découverte, animations et restauration rapide .
Gaec Rabot 5 Route de Saint-Rémy Saint-Loup 51120 Marne Grand Est contact.stservais@gmail.com
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English : Porte ouvert GAEC RABOT et de la Fromagerie de St Servais.
L’événement Porte ouvert GAEC RABOT et de la Fromagerie de St Servais. Saint-Loup a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT de la Marne
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