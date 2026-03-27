Porte ouvert GAEC RABOT et de la Fromagerie de St Servais. Gaec Rabot Saint-Loup

Porte ouvert GAEC RABOT et de la Fromagerie de St Servais.

Gaec Rabot 5 Route de Saint-Rémy Saint-Loup Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Au programme

Marché de producteurs, ateliers découverte, animations et restauration rapide .

Gaec Rabot 5 Route de Saint-Rémy Saint-Loup 51120 Marne Grand Est contact.stservais@gmail.com

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English : Porte ouvert GAEC RABOT et de la Fromagerie de St Servais.

L’événement Porte ouvert GAEC RABOT et de la Fromagerie de St Servais. Saint-Loup a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT de la Marne