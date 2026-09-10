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Porte ouverte à la Mosquée Errahma, Mosquée Errahma, Grande-Synthe

samedi 19 septembre 2026 · Mosquée Errahma · Grande-Synthe

Porte ouverte à la Mosquée Errahma, Mosquée Errahma, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mosquée Errahma
Adresse
30 rue Salvador Allende 59760 Grande-Synthe
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Porte ouverte à la Mosquée Errahma 19 et 20 septembre Mosquée Errahma Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite & Portes Ouvertes – Mosquée Errahma
La Mosquée Errahma vous accueille samedi et dimanche 19 et 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
Venez découvrir :
✨ Une architecture qui allie tradition et modernité, avec des espaces lumineux et des détails inspirés de l’art islamique.
Son intégration au cœur du quartier Albeck, pensée comme un lieu de vie, de rencontres et de dialogue entre les habitants.
Une ouverture au monde, à travers des échanges interculturels et interreligieux, pour mieux se connaître et se comprendre.
Lieu : Mosquée Errahma – Quartier Albeck
Date : samedi 19/09 – Dimanche 20/09
Horaires : 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Entrée libre – Ouvert à toutes et à tous.
Renseignements : 3cjev@laposte.net
30 rue Salvador Allende
BUS : C2 et C4 (arrêt « Allende »)

Mosquée Errahma 30 rue Salvador Allende 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:3cjev@laposte.net »}]
Le programme des Journées du patrimoine 2026 se dévoile. Elles vous ouvriront les portes de bâtiments et d’espaces, souvent inaccessibles au public le reste de l’année. Journée du Patrimoine Culte

Mosquée Errahama

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