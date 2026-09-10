Porte ouverte à la Mosquée Errahma, Mosquée Errahma, Grande-Synthe

Informations pratiques

Porte ouverte à la Mosquée Errahma 19 et 20 septembre Mosquée Errahma Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite & Portes Ouvertes – Mosquée Errahma

La Mosquée Errahma vous accueille samedi et dimanche 19 et 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

Venez découvrir :

✨ Une architecture qui allie tradition et modernité, avec des espaces lumineux et des détails inspirés de l’art islamique.

Son intégration au cœur du quartier Albeck, pensée comme un lieu de vie, de rencontres et de dialogue entre les habitants.

Une ouverture au monde, à travers des échanges interculturels et interreligieux, pour mieux se connaître et se comprendre.

Lieu : Mosquée Errahma – Quartier Albeck

Date : samedi 19/09 – Dimanche 20/09

Horaires : 10h à 12h et de 14h30 à 17h

Entrée libre – Ouvert à toutes et à tous.

Renseignements : 3cjev@laposte.net

30 rue Salvador Allende

BUS : C2 et C4 (arrêt « Allende »)

Mosquée Errahma 30 rue Salvador Allende 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:3cjev@laposte.net »}]

Le programme des Journées du patrimoine 2026 se dévoile. Elles vous ouvriront les portes de bâtiments et d’espaces, souvent inaccessibles au public le reste de l’année. Journée du Patrimoine Culte

Mosquée Errahama