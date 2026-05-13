UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châlons-en-Champagne

Porte ouverte de l’Atelier de Sandra Gadret, Atelier-Maison Sandra Gadret, Châlons-en-Champagne

vendredi 18 septembre 2026 · Atelier-Maison Sandra Gadret · Châlons-en-Champagne

Porte ouverte de l’Atelier de Sandra Gadret, Atelier-Maison Sandra Gadret, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier-Maison Sandra Gadret
Adresse
5 Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 Châlons-en-Champagne
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne

Porte ouverte de l’Atelier de Sandra Gadret 18 – 20 septembre Atelier-Maison Sandra Gadret Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ouverture annuelle de la maison d’artiste de Sandra Gadret, lieu de vie et de création. L’occasion de découvrir (ou redécouvrir) sa palette artistique. Une balade au cœur de son inspiration !

Sandra Gadret est une artiste peintre française. Elle propose des œuvres sensitives et émotives, des fresques murales incroyables. Venez découvrir son atelier, niché au cœur de sa propre maison, situé à proximité du Cirque historique et des Jards.

Atelier-Maison Sandra Gadret 5 Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 06 64 32 82 484 035 498 0003505 https://sandragadret.com/ Atelier-Maison d’Artiste Peintre Sandra Gadret
Ouverture annuelle de mon atelier d’artiste, mon lieu de vie et de création. L’occasion de découvrir – ou redécouvrir – ma palette artistique. Une balade au cœur de mon inspiration.

© sandragadret

À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)