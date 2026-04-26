Porte ouverte sur un pan de l’histoire urbaine médiévale, Tour du Quai des Peceaux, Joinville

Informations pratiques

Porte ouverte sur un pan de l’histoire urbaine médiévale 19 et 20 septembre Tour du Quai des Peceaux Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Poussez la porte d’une tour habituellement fermée et plongez dans l’univers médiéval d’une ancienne cité fortifiée qu’a connu le célèbre Jean de Joinville. Une ouverture rare pour remonter le fil de l’histoire dans un cadre préservé.

Tour du Quai des Peceaux 4 Rue de la Fontaine, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 La tour ronde du quai des Peceaux est protégée au titre des Monuments historiques depuis 1942. Maintenant intégrée aux maisons particulières, rive gauche du bief du moulin, cette tour est le seul vestige des 1,2 km de fortifications qui ceinturaient la ville de Joinville.

Poussez la porte d’une tour habituellement fermée et plongez dans l’univers médiéval d’une ancienne cité fortifiée qu’a connu le célèbre Jean de Joinville. Une ouverture rare pour remonter le fil de…

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