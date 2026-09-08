Portes ouvertes à la manufacture de porcelaine de Couleuvre, Manufacture de porcelaine, Couleuvre
samedi 19 septembre 2026 · Manufacture de porcelaine · Couleuvre
Informations pratiques
Portes ouvertes à la manufacture de porcelaine de Couleuvre 19 et 20 septembre Manufacture de porcelaine Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
* Visite guidée des ateliers avec départ toutes les heures
* exposition d’un artiste
Manufacture de porcelaine Route de Lurcy-Lévis, 2 La Fabrique, 03320 Couleuvre Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 67 43 45 Héritière du Grand Goût français depuis 1789, Couleuvre perpétue la tradition des arts décoratifs.
Symbole de l’art de vivre, la manufacture propose des rééditions de modèles iconiques de la maison, des créations et des collaborations avec des artistes contemporains.
Visite guidée des ateliers avec départ toutes les heures
©manufacture
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