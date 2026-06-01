Portes ouvertes à la pépinières, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey

Portes ouvertes à la pépinières 6 et 7 juin Abbaye Notre-Dame d’Autrey Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

les 6 et 7 juin, portes ouvertes à la pépinière de l’abbaye d’Autrey !

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les 6 et 7 juin, portes ouvertes à la pépinière de l’abbaye d’Autrey !

Abbaye d’autrey