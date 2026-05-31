Portes ouvertes à l’atelier d’émaux sur lave, atelier « émail et merveilles », Jenzat
Portes ouvertes à l’atelier d’émaux sur lave, atelier « émail et merveilles », Jenzat samedi 19 septembre 2026.
Portes ouvertes à l’atelier d’émaux sur lave 19 et 20 septembre atelier « émail et merveilles » Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de l’atelier, découverte de l’histoire du métier, des techniques de décor, des étapes de fabrication, et démonstration.
atelier « émail et merveilles » 2 route du moulin infernal 03800 Jenzat Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0602132459 https://www.emailetmerveilles.fr/ https://www.achetezenauvergne.fr/email-merveilles/ L’émaillage sur la lave existe depuis le début du XIXè siècle. Ce métier, particulièrement lié à la région Auvergne, est lié aux carrières de lave. Cette lave sert de support à des décors réalisés avec des émaux. Les décors, obtenus par une application minutieuse au pinceau sont ensuite passés au four à 980°. Les objets ainsi réalisés sont inaltérables, il s’agit de plaques d’entrée de maison, numéros de rue, objets décoratifs, dessous de plats, miroirs, bougeoirs..etc La visite de l’atelier permet de comprendre les étapes de fabrication, et d’avoir un aperçu des possibilités qu’offrent cet artisanat Parkings devant l’atelier, à 3 km du centre du bourg.
Visite de l’atelier, découverte de l’histoire du métier, des techniques de décor, des étapes de fabrication, et démonstration.
©emailetmerveilles
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