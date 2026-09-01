Portes ouvertes à l’atelier d’émaux sur lave Émail et Merveilles Jenzat
samedi 19 septembre 2026 · Émail et Merveilles · Jenzat
Informations pratiques
Jenzat
Portes ouvertes à l’atelier d’émaux sur lave
Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal Jenzat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite de l’atelier, découverte de l’histoire du métier, des techniques de décor, des étapes de fabrication, et démonstration.
.
Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 13 24 59 emailetmerveilles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour of the workshop, an introduction to the history of the craft, decorating techniques, the stages of production, and a demonstration.
L’événement Portes ouvertes à l’atelier d’émaux sur lave Jenzat a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Jenzat (Allier)
- Conférence Les luthiers facteurs de vielle en France du XVIIIe s. à nos jours par Jean-François Chassaing. Maison du luthier Musée Jenzat 13 septembre 2026
- Conférence au musée. Maison du luthier Musée, 8 Rue des Luthiers Jenzat 13 septembre 2026
- Portes ouvertes à l’atelier d’émaux sur lave, atelier « émail et merveilles », Jenzat 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Maison du luthier / Musée, Maison du Luthier / Musée, Jenzat 19 septembre 2026
- Conférence Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine “Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris,1893-1908).“ par Agnès Unterberger Maison du luthier Musée Jenzat 19 septembre 2026