Portes ouvertes à l’atelier d’émaux sur lave Émail et Merveilles Jenzat

Informations pratiques

Jenzat

Portes ouvertes à l’atelier d’émaux sur lave

Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal Jenzat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de l’atelier, découverte de l’histoire du métier, des techniques de décor, des étapes de fabrication, et démonstration.

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Émail et Merveilles 2 route du Moulin Infernal Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 13 24 59 emailetmerveilles@gmail.com

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English :

Tour of the workshop, an introduction to the history of the craft, decorating techniques, the stages of production, and a demonstration.

L’événement Portes ouvertes à l’atelier d’émaux sur lave Jenzat a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme Val de Sioule