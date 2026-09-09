Portes ouvertes à l’Hôtel de Ville : Focus sur les jeunes publics, Hôtel de ville, Lille

Informations pratiques

Portes ouvertes à l’Hôtel de Ville : Focus sur les jeunes publics 18 et 19 septembre Hôtel de ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Un temps dédié aux familles vous est proposé le samedi de 14h à 18h !

Au programme divers ateliers :

Mise en regard du patrimoine lillois et nabulsi

Réalisation de mosaïque participative en Lego®

Atelier archéozoologie : que nous racontent les ossements animaux ?

Ardoise magique !

Jeux traditionnels d’hier et d’aujourd’hui

Sur réservation (jepm.lille.fr) :

Visite guidée théâtrale : l’Hôtel de Ville vu par les enfants !

Visite guidée

Visite guidée en LSF

Visite guidée des Archives municipales

Atelier-visite parent-enfant autour de la berceuse du P’tit quinquin

Le vendredi : exposition « Le comité d’entraide social du quartier Saint-Sauveur fête ses 90 ans ! », déambulation des géants et concerts des chants ouvriers du Nord par la compagnie Terreau d’artistes.

Hôtel de ville Place Augustin Laurent, 59800 Lille, France Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320495371 http://archives.lille.fr La construction de l’hôtel de ville s’inscrit dans le plan d’urbanisation imposé par la loi du 14 mars 1919 et pose alors de nombreux problèmes (construction d’un nouveau bâtiment, emplacement au sein de la cité, choix d’un projet pouvant s’inscrire dans un plan d’urbanisation et d’embellissement imposé par cette loi). Le chantier est confié à l’architecte Émile Dubuisson qui utilise la brique traditionnelle sur une armature de béton, et l’associe aux carreaux émaillés. Le beffroi est rejeté à l’extrémité de la façade principale. Les services administratifs destinés au public se situent au rez-de-chaussée. Les services municipaux se trouvent dans les étages. La guerre interrompt le programme et la construction de la dernière aile qui ferme le quadrilatère. Sa réalisation est confiée à l’architecte Jean Pattou.

Un temps dédié aux familles vous est proposé le samedi de 14h à 18h !

Guilhem Fouques Dicom ville de Lille