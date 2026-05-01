Beaufort

PORTES OUVERTES ATELIER VELO

8 Route d’Artix Beaufort Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Journée portes ouvertes chez Bris’o Vélo à Beaufort. Au programme café de bienvenue, visite guidée de l’atelier de réparation, précieux conseils d’entretien et essais de vélos dans une ambiance conviviale et familiale.

Avis aux passionnés de petite reine et aux curieux ! L’atelier Bris’o Vélo vous ouvre grand ses portes pour une journée d’échange et de découverte conviviale. Venez visiter les coulisses de l’atelier, rencontrer un artisan passionné et partager un café de bienvenue. C’est l’occasion idéale pour échanger de bons conseils sur l’entretien de votre monture, découvrir le savoir-faire local en matière de réparation et même procéder à des essais de vélos. Un rendez-vous chaleureux à ne pas manquer pour toute la famille ! .

8 Route d’Artix Beaufort 34210 Hérault Occitanie +33 4 30 37 46 21

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English :

Open day at Bris’o Vélo in Beaufort. On the program: welcome coffee, guided tour of the repair shop, invaluable maintenance advice and bike trials in a friendly, family atmosphere.

L’événement PORTES OUVERTES ATELIER VELO Beaufort a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC