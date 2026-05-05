Portes ouvertes au conservatoire Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Montélimar

Portes ouvertes au conservatoire

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 19:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Les portes ouvertes au conservatoire, c’est l’occasion de rencontrer les professeurs, essayer les instruments, en découvrir de nouveaux ou pourquoi pas s’essayer au théâtre…! Le tout ponctué par quelques concerts d’élèves!

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Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

The Conservatoire’s Open House is the perfect opportunity to meet the teachers, try out the instruments, discover new ones or why not try your hand at theater…! All punctuated by a few student concerts!

L’événement Portes ouvertes au conservatoire Montélimar a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération