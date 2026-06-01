Lussault-sur-Loire

Portes Ouvertes au Domaine de Montoray

11 Rue Vallée Saint-Martin Lussault-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Le Domaine de Montoray vous ouvre ses portes le samedi 20 et dimanche 21 juin 2026 de 11h à 18h.

Le Domaine de Montoray vous ouvre ses portes le samedi 20 et dimanche 21 juin 2026 de 11h à 18h.

Vous découvrirez les nouvelles cuvées, le kek 2025 , les fougères 2025 , ainsi que le nouveau Lys 2023 , vous pourrez également goûter en avant première les futures cuvées de Montlouis-sur-Loire directement à la barrique et rencontrer le vigneron Antoine Rémond, invité à cette occasion.

Le samedi 20 juin, si vous souhaitez prolonger la journée, vous pourrez profiter de concerts menés par deux musiciens Régis Altmayer-Henzien pour un récital de guitare sud américaine, et Charlie Yota pour son projet solo.

Concerts gratuits.

Ouverture de la buvette avec petite restauration à 18h30. .

11 Rue Vallée Saint-Martin Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire domaine@montoray.fr

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English : Open Day at the Domaine de Montoray

The Domaine de Montoray will be open to visitors on Saturday 20 and Sunday 21 June 2026 from 11am to 6pm.

L’événement Portes Ouvertes au Domaine de Montoray Lussault-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE AMBOISE