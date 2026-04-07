Terranjou

Portes-ouvertes au Domaine La Touche Blanche

2, la Touche Blanche Terranjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Portes Ouvertes

Domaine en agriculture biologique. Dégustations des différentes cuvées. Présence de notre ami ami vigneron Alsacien André Vielweber tout le week-end!! .

2, la Touche Blanche Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Open House

L’événement Portes-ouvertes au Domaine La Touche Blanche Terranjou a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages