Portes ouvertes au Golf de Pompois Rue de la Gosselinière Sainte-Verge

Sainte-Verge

Portes ouvertes au Golf de Pompois

Rue de la Gosselinière Pompois Sainte-Verge Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

À l’occasion de son 40ème anniversaire, le golf Thouarais vous ouvre ses portes. Durant tout le week-end, amateurs, débutants ou curieux sont invités à découvrir gratuitement la pratique du golf. Les bénévoles de l’association proposeront des initiations encadrées avec prêt de matériels.

À l’occasion de son 40ème anniversaire, le golf Thouarais vous ouvre ses portes. Durant tout le week-end, amateurs, débutants ou curieux sont invités à découvrir gratuitement la pratique du golf. Les bénévoles de l’association proposeront des initiations encadrées avec prêt de matériels et partageront leur expérience dans une ambiance conviviale. Une occasion idéale de s’initier en famille ou entre amis et peut-être de se découvrir une nouvelle passion ! .

Rue de la Gosselinière Pompois Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 77 03 13 golfduthouarsais@gmail.com

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English :

To celebrate its 40th anniversary, the Thouarais golf course is opening its doors to you. Throughout the weekend, amateurs, beginners and the curious are invited to discover golf for free. The association’s volunteers will be offering supervised introductory courses, with equipment on loan.

L’événement Portes ouvertes au Golf de Pompois Sainte-Verge a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Thouarsais