Portes ouvertes au jardin de Cramphore Le Pouliguen Le Pouliguen dimanche 16 août 2026.

Le Pouliguen

Portes ouvertes au jardin de Cramphore Le Pouliguen

jardin de cramphore Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Venez visiter le jardin avec au programme vente de légumes, atelier divers, contes du jardin, concours de photos, jeux, expositions, buvette et petite restauration.

Entrée libre. .

jardin de cramphore Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

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English :

L’événement Portes ouvertes au jardin de Cramphore Le Pouliguen Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44