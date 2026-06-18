Portes ouvertes au jardin de Cramphore Le Pouliguen Le Pouliguen
Portes ouvertes au jardin de Cramphore Le Pouliguen Le Pouliguen dimanche 16 août 2026.
Le Pouliguen
Portes ouvertes au jardin de Cramphore Le Pouliguen
jardin de cramphore Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Venez visiter le jardin avec au programme vente de légumes, atelier divers, contes du jardin, concours de photos, jeux, expositions, buvette et petite restauration.
Entrée libre. .
jardin de cramphore Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com
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English :
L’événement Portes ouvertes au jardin de Cramphore Le Pouliguen Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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