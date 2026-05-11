Portes Ouvertes au Jardin Ressource du P.a.r.c Lieu-dit Les Taupins Tannerre-en-Puisaye

Tannerre-en-Puisaye

Portes Ouvertes au Jardin Ressource du P.a.r.c

Lieu-dit Les Taupins Jardin Ressource Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le P.a.r.c vous invite à une grande journée festive et conviviale à l’occasion de ses 10 ans !

Venez en famille découvrir un lieu vivant, nourricier et créatif à travers une multitude d’animations pour petits et grands

– Olympiades du jardin

– Spectacle jeune public par la compagnie Matikalo

– Visites du jardin & contre-visite théâtralisée

– Ateliers nature, jardin, cuisine et artisanat

– Buvette & restauration locale sur place

Toute la journée, profitez d’animations participatives, de découvertes autour du jardin et de moments chaleureux à partager ensemble ??

Une belle occasion de célébrer 10 années d’aventures collectives, de rencontres et de ressources locales ! .

Lieu-dit Les Taupins Jardin Ressource Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 20 31 17 asso@leparc.org

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English : Portes Ouvertes au Jardin Ressource du P.a.r.c

L’événement Portes Ouvertes au Jardin Ressource du P.a.r.c Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)