Portes Ouvertes au Jardin Ressource du P.a.r.c Lieu-dit Les Taupins Tannerre-en-Puisaye
Portes Ouvertes au Jardin Ressource du P.a.r.c Lieu-dit Les Taupins Tannerre-en-Puisaye dimanche 7 juin 2026.
Tannerre-en-Puisaye
Portes Ouvertes au Jardin Ressource du P.a.r.c
Lieu-dit Les Taupins Jardin Ressource Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le P.a.r.c vous invite à une grande journée festive et conviviale à l’occasion de ses 10 ans !
Venez en famille découvrir un lieu vivant, nourricier et créatif à travers une multitude d’animations pour petits et grands
– Olympiades du jardin
– Spectacle jeune public par la compagnie Matikalo
– Visites du jardin & contre-visite théâtralisée
– Ateliers nature, jardin, cuisine et artisanat
– Buvette & restauration locale sur place
Toute la journée, profitez d’animations participatives, de découvertes autour du jardin et de moments chaleureux à partager ensemble ??
Une belle occasion de célébrer 10 années d’aventures collectives, de rencontres et de ressources locales ! .
Lieu-dit Les Taupins Jardin Ressource Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 20 31 17 asso@leparc.org
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English : Portes Ouvertes au Jardin Ressource du P.a.r.c
L’événement Portes Ouvertes au Jardin Ressource du P.a.r.c Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)