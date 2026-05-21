Vide-greniers Route de Mézilles Tannerre-en-Puisaye

Tannerre-en-Puisaye

Vide-greniers

Route de Mézilles Aire de loisirs Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Comité des Fêtes de Tannerre-en-Puisaye, vous invite au traditionnel vide-greniers du 15 août, ouvert à tous. .

Route de Mézilles Aire de loisirs Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 81 88 57 comitetannerre@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)