Cabaret Cirque Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye
vendredi 14 août 2026 · Lieu-dit Les Angins · Tannerre-en-Puisaye
Informations pratiques
Tannerre-en-Puisaye
Cabaret Cirque
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Cirque et musique Tout public Durée 2h
Clowns, jongleurs, acrobates aériens et maître de cérémonie déjanté ! Comme au cabaret, les numéros se succèdent, tourbillonnent et enflamment la piste ! .
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com
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English : Cabaret Cirque
L’événement Cabaret Cirque Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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