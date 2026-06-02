Cabaret Cirque Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

Informations pratiques

Tannerre-en-Puisaye

Cabaret Cirque

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Cirque et musique Tout public Durée 2h

Clowns, jongleurs, acrobates aériens et maître de cérémonie déjanté ! Comme au cabaret, les numéros se succèdent, tourbillonnent et enflamment la piste ! .

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com

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English : Cabaret Cirque

L’événement Cabaret Cirque Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)