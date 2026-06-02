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AGENDA · Tannerre-en-Puisaye

Cabaret Cirque Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

vendredi 14 août 2026 · Lieu-dit Les Angins · Tannerre-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Lieu-dit Les Angins
Adresse
5, route des Angins
Ville
89350 Tannerre-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Tannerre-en-Puisaye

Cabaret Cirque

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Cirque et musique Tout public Durée 2h
Clowns, jongleurs, acrobates aériens et maître de cérémonie déjanté ! Comme au cabaret, les numéros se succèdent, tourbillonnent et enflamment la piste !   .

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71  lesanginsreservation@gmail.com

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English : Cabaret Cirque

L’événement Cabaret Cirque Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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