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AGENDA · Tannerre-en-Puisaye

Les Biquettes enrouées Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

dimanche 9 août 2026 · Lieu-dit Les Angins · Tannerre-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Lieu-dit Les Angins
Adresse
5, route des Angins
Ville
89350 Tannerre-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Tannerre-en-Puisaye

Les Biquettes enrouées

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Spectacle Jeune Public Musique À partir de 3 ans 50mn
Un spectacle musical pour chanter, danser, faire la fête et devenir de vrais biquettes enrouées professionnelles !
Un voyage à travers la chanson française, arrangée et mise en scène pour les plus jeunes et pour toute la famille.
Avec Cathy Martin, Mélanie Allart, Djahîz Gil et Boris Pélosof
Cie La Gargouille   .

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71  lesanginsreservation@gmail.com

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English : Les Biquettes enrouées

L’événement Les Biquettes enrouées Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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