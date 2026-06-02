Les Biquettes enrouées Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye
dimanche 9 août 2026 · Lieu-dit Les Angins · Tannerre-en-Puisaye
Informations pratiques
Tannerre-en-Puisaye
Les Biquettes enrouées
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Spectacle Jeune Public Musique À partir de 3 ans 50mn
Un spectacle musical pour chanter, danser, faire la fête et devenir de vrais biquettes enrouées professionnelles !
Un voyage à travers la chanson française, arrangée et mise en scène pour les plus jeunes et pour toute la famille.
Avec Cathy Martin, Mélanie Allart, Djahîz Gil et Boris Pélosof
Cie La Gargouille .
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Biquettes enrouées
L’événement Les Biquettes enrouées Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Tannerre-en-Puisaye (Yonne)
- Bons baisers de Bergame Tannerre-en-Puisaye 18 juillet 2026
- Ostinata Reggae Jazz Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye 18 juillet 2026
- Isée Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye 25 juillet 2026
- Am Ketenes Quartet Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye 25 juillet 2026
- Mille et une couleurs- Spectacle Jeune public Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye 26 juillet 2026