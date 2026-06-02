Reda du Poitou Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

Tannerre-en-Puisaye

Reda du Poitou

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-09 20:15:00

Date(s) :

2026-08-09

Seul en scène qui démêle …

Adultes et enfants à partir de 8 ans 1h

Réda est mélangé franco-algérien. Il a vécu en Algérie où il était souvent perçu comme un français alors qu’en France il est surtout perçu comme un arabe. Et lui, comment se perçoit-il ?

De et avec Reda Samoudi

Cie La Gargouille .

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com

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English : Reda du Poitou

L’événement Reda du Poitou Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)