Reda du Poitou Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye
Reda du Poitou Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye dimanche 9 août 2026.
Tannerre-en-Puisaye
Reda du Poitou
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09 20:15:00
Date(s) :
2026-08-09
Seul en scène qui démêle …
Adultes et enfants à partir de 8 ans 1h
Réda est mélangé franco-algérien. Il a vécu en Algérie où il était souvent perçu comme un français alors qu’en France il est surtout perçu comme un arabe. Et lui, comment se perçoit-il ?
De et avec Reda Samoudi
Cie La Gargouille .
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com
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English : Reda du Poitou
L’événement Reda du Poitou Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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