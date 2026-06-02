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Reda du Poitou Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

Reda du Poitou Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye dimanche 9 août 2026.

Lieu : Lieu-dit Les Angins

Adresse : 5, route des Angins

Ville : 89350 Tannerre-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Tannerre-en-Puisaye

Reda du Poitou

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09 20:15:00

Date(s) :
2026-08-09

Seul en scène qui démêle …
Adultes et enfants à partir de 8 ans 1h
Réda est mélangé franco-algérien. Il a vécu en Algérie où il était souvent perçu comme un français alors qu’en France il est surtout perçu comme un arabe. Et lui, comment se perçoit-il ?
De et avec Reda Samoudi
Cie La Gargouille   .

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71  lesanginsreservation@gmail.com

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English : Reda du Poitou

L’événement Reda du Poitou Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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