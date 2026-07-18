Tomate et Cosmos Du jardin à l’assiette, de l’assiette aux étoiles Jardin Ressource Tannerre-en-Puisaye
samedi 8 août 2026 · Jardin Ressource · Tannerre-en-Puisaye
Informations pratiques
Tannerre-en-Puisaye
Tomate et Cosmos Du jardin à l’assiette, de l’assiette aux étoiles
Jardin Ressource Chemin des Taupins Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Tomates & Cosmos Les 10 ans !
Une soirée pour célébrer le vivant, du jardin à l’assiette… et de l’assiette aux étoiles.
Chaque été, Tomates & Cosmos réunit jardiniers, gourmands, musiciens, curieux et amoureux du ciel autour d’un même rendez-vous partager ce que la saison a de plus beau à offrir.
Apportez les tomates de votre jardin pour enrichir le grand étal des jardiniers, venez avec un plat à partager pour composer un buffet généreux, laissez-vous entraîner par un bœuf musical improvisé, puis terminez la soirée sous les étoiles en compagnie de Georges Blum, passionné d’astronomie.
Une soirée conviviale où chacun apporte un petit morceau de la fête.
Samedi 8 août dès 19h30
Jardin Ressource Les Taupins, Tannerre-en-Puisaye
Entrée gratuite Buvette sur place .
Jardin Ressource Chemin des Taupins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tomate et Cosmos Du jardin à l’assiette, de l’assiette aux étoiles
L’événement Tomate et Cosmos Du jardin à l’assiette, de l’assiette aux étoiles Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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