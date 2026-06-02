Damghan Trio Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

Tannerre-en-Puisaye

Damghan Trio

Lieu-dit Les Angins 5, Route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:30:00

fin : 2026-08-15 20:15:00

Date(s) :

2026-08-15

Guitare flamencas et violon classique

Le duo de guitares David Michelet & Anatole Elichégaray explore à travers des arrangements originaux un répertoire très large partant de la Renaissance anglaise jusqu’aux plus récentes créations contemporaines en passant par des compositeurs comme Bach, Debussy, Mompou, Bartok… le tout interprèté sur deux guitares flamencas, le flamenco étant leur influence principale depuis leurs débuts respectifs. Des compositions individuelles et communes font également partie de leur actuel set.

Au cours de ce concert avec David Michelet et Anatole Elichegaray, le trio abordera Bach, Debussy, Mompou, Ravel mais également Chick Corea, Villa Lobos, et quelques compositions originales…

Avec Jean-Marc Ladet (violon), David Michelet (guitare), Anatole Elichegaray (guitare) .

Lieu-dit Les Angins 5, Route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com

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English : Damghan Trio

L’événement Damghan Trio Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)