Duo Senza Nome Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

Tannerre-en-Puisaye

Duo Senza Nome

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Ces deux personnages que tout oppose, viennent vous présenter leurs plus beaux numéros. Au programme acrobatie, jonglerie et magie mais ça ne se passe pas comme prévu. Malgré leurs différences et leurs conflits, complicité et attachement mutuel restent de mise. Entre l’auguste traditionnel du cirque et le clown de théâtre, pour Tilda et Mr Conchite tout est prétexte à vous faire rire.

Avec Mathilde et Jérôme Boulommier

Cie Sans Nom

Clowns À partir de 3 ans Durée 1h .

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com

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English : Duo Senza Nome

L’événement Duo Senza Nome Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)