Fernande à l’Ouest Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye
Fernande à l’Ouest Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye dimanche 16 août 2026.
Tannerre-en-Puisaye
Fernande à l’Ouest
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-16 19:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Clown et théâtre humoristique Tout public 50mn
Fernande, un personnage haut en couleurs!
Petite par la taille mais grande par sa pre´sence, elle est a` la fois attachante, dro^le et un brin attachiante . Avec ses pieds parfois bien ancre´s sur terre et son esprit malicieux, elle fait rire autant qu’elle surprend.
Un vrai clown, cette Fernande !
Aujourd’hui a` la croise´e des chemins, elle est pre^te a` embarquer pour de nouvelles aventures, toujours avec son e´nergie de´bordante et son humour piquant.
Une aventure de´jante´e au Far West !
Fernande de´barque a` l’Ouest avec une mission bien pre´cise retrouver son petit Billy.
Entre quiproquos, bagarres, duels et situations absurdes, une come´die farfelue, pleine d’action et de surprises, ou` Fernande nous prouve qu’au Far West… rien ne se passe jamais comme pre´vu !
Avec Sandie Lagler
Mise en scène Cathy Martin
Cie Chaipu
www.lafernande.fr .
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com
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English : Fernande à l’Ouest
L’événement Fernande à l’Ouest Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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