Fernande à l’Ouest Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

Tannerre-en-Puisaye

Fernande à l’Ouest

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-16 19:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Clown et théâtre humoristique Tout public 50mn

Fernande, un personnage haut en couleurs!

Petite par la taille mais grande par sa pre´sence, elle est a` la fois attachante, dro^le et un brin attachiante . Avec ses pieds parfois bien ancre´s sur terre et son esprit malicieux, elle fait rire autant qu’elle surprend.

Un vrai clown, cette Fernande !

Aujourd’hui a` la croise´e des chemins, elle est pre^te a` embarquer pour de nouvelles aventures, toujours avec son e´nergie de´bordante et son humour piquant.

Une aventure de´jante´e au Far West !

Fernande de´barque a` l’Ouest avec une mission bien pre´cise retrouver son petit Billy.

Entre quiproquos, bagarres, duels et situations absurdes, une come´die farfelue, pleine d’action et de surprises, ou` Fernande nous prouve qu’au Far West… rien ne se passe jamais comme pre´vu !

Avec Sandie Lagler

Mise en scène Cathy Martin

Cie Chaipu

www.lafernande.fr .

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com

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English : Fernande à l’Ouest

L’événement Fernande à l’Ouest Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)