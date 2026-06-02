Un air de rien Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

Informations pratiques

Tannerre-en-Puisaye

Un air de rien

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Duo de clowns absurde et poétique

Ça déboule et ça chamboule,

C’est du rien avec de l’air autour.

Ça n’a pas l’air comme ça …

Mais mine de rien, ça fait du beaucoup.

Rempli de malice et de poésie,

de silence et de mots…

C’est entre-eux… et c’est pas rien !

Dans une esthétique épurée, avec un banc comme unique accessoire, deux clowns un peu âgés se laissent surprendre par le tourbillon de l’amour.

De et avec Anne Fabre et Jean-Pierre Lescot

Cie Charlotte et Peut-Être

https://youtu.be/vC1R1r1r8mYEA .

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com

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English : Un air de rien

L’événement Un air de rien Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)