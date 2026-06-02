Un air de rien Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye
dimanche 16 août 2026 · Lieu-dit Les Angins · Tannerre-en-Puisaye
Informations pratiques
Tannerre-en-Puisaye
Un air de rien
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Duo de clowns absurde et poétique
Ça déboule et ça chamboule,
C’est du rien avec de l’air autour.
Ça n’a pas l’air comme ça …
Mais mine de rien, ça fait du beaucoup.
Rempli de malice et de poésie,
de silence et de mots…
C’est entre-eux… et c’est pas rien !
Dans une esthétique épurée, avec un banc comme unique accessoire, deux clowns un peu âgés se laissent surprendre par le tourbillon de l’amour.
De et avec Anne Fabre et Jean-Pierre Lescot
Cie Charlotte et Peut-Être
https://youtu.be/vC1R1r1r8mYEA .
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com
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English : Un air de rien
L’événement Un air de rien Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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