Portes ouvertes aux jardins de la Pelousière, Chemin des fouloirs 44800 Saint Herblain, Saint-Herblain

Portes ouvertes aux jardins de la Pelousière Samedi 6 juin, 14h00 Chemin des fouloirs 44800 Saint Herblain Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Situé dans un cadre de verdure entre le vallon de la Pelousière et les marais de Tougas, les jardiniers du quartiers seront heureux de vous présenter le tout nouveau jardin partagé. Venez admirer la vue surles marais et les premières plantations.

Chemin des fouloirs 44800 Saint Herblain Chemin des fouloirs 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Pelousière Loire-Atlantique Pays de la Loire Possibilité de se garer rue des marais et sur le parking rue de la Crête.

Prenez ensuite le chemin des fouloirs jusqu’à arriver à un portail double en bois.

Il y des arceaux pour accrocher des vélos.

Situé dans un cadre de verdure entre le vallon de la Pelousière et les marais de Tougas, les jardiniers du quartiers seront heureux de vous présenter le tout nouveau jardin partagé. Venez admirer la…

©jardins de la Pelousière