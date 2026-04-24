Portes ouvertes | Château du Rooy Château du Rooy Bergerac
Portes ouvertes | Château du Rooy Château du Rooy Bergerac samedi 5 décembre 2026.
Bergerac
Portes ouvertes | Château du Rooy
Château du Rooy 982 Chemin de la Côte de Rosette Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-05
PORTES OUVERTES
Comme chaque année, nous vous ouvrons les portes du domaine afin de vous faire découvrir notre savoir-faire mais également de passer un moment convivial autour d’une dégustation de vieux millésimes accompagnés de fouées cuits au feu de bois. .
Château du Rooy 982 Chemin de la Côte de Rosette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 66 32 77 contact@chateau-du-rooy.com
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English : Portes ouvertes | Château du Rooy
L’événement Portes ouvertes | Château du Rooy Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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