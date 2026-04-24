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Portes ouvertes | Château du Rooy Château du Rooy Bergerac

Portes ouvertes | Château du Rooy Château du Rooy Bergerac

Portes ouvertes | Château du Rooy Château du Rooy Bergerac samedi 5 décembre 2026.

Lieu : Château du Rooy

Adresse : 982 Chemin de la Côte de Rosette

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : dimanche 6 décembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Bergerac

Portes ouvertes | Château du Rooy

Château du Rooy 982 Chemin de la Côte de Rosette Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :
2026-12-05

PORTES OUVERTES
Comme chaque année, nous vous ouvrons les portes du domaine afin de vous faire découvrir notre savoir-faire mais également de passer un moment convivial autour d’une dégustation de vieux millésimes accompagnés de fouées cuits au feu de bois.   .

Château du Rooy 982 Chemin de la Côte de Rosette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 66 32 77  contact@chateau-du-rooy.com

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English : Portes ouvertes | Château du Rooy

L’événement Portes ouvertes | Château du Rooy Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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