Portes ouvertes | Château du Rooy Château du Rooy Bergerac

Bergerac

Portes ouvertes | Château du Rooy

Château du Rooy 982 Chemin de la Côte de Rosette Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05

PORTES OUVERTES

Comme chaque année, nous vous ouvrons les portes du domaine afin de vous faire découvrir notre savoir-faire mais également de passer un moment convivial autour d’une dégustation de vieux millésimes accompagnés de fouées cuits au feu de bois. .

Château du Rooy 982 Chemin de la Côte de Rosette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 66 32 77 contact@chateau-du-rooy.com

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English : Portes ouvertes | Château du Rooy

L’événement Portes ouvertes | Château du Rooy Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides