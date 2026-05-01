Portes Ouvertes Club Pyrénées Equipat VTT Pump de Agos Vielle-Aure

Vielle-Aure

Portes Ouvertes Club Pyrénées Equipat VTT

Pump de Agos Chemin d’Agos Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 13:00:00

fin : 2026-05-06 20:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Le club Pyrénées Équipât vous invite à sa journée portes ouvertes le mercredi 6 mai 2026 au Pumptrack d’Agos.

Ouvert à tous dès 3 ans, cet après-midi convivial est l’occasion idéale de découvrir la pratique du VTT dans une ambiance accessible et encadrée. Que vous soyez débutant, curieux ou déjà passionné, venez rencontrer les moniteurs, échanger avec les membres du club et profiter des animations proposées sur place.

Au programme initiations, démonstrations, temps d’échange et buvette pour partager un moment agréable en famille ou entre amis.

N’oubliez pas de venir avec votre vélo et votre équipement !

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Pump de Agos Chemin d’Agos Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie pyreneesequipat@gmail.com

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English :

The Pyrénées Équipât club invites you to its open day on Wednesday May 6, 2026 at the Pumptrack in Agos.

Open to everyone aged 3 and over, this friendly afternoon is the ideal opportunity to discover mountain biking in an accessible, supervised environment. Whether you’re a beginner, curious or already an enthusiast, come and meet the instructors, chat with club members and enjoy the on-site entertainment.

On the program: introductions, demonstrations, socializing and refreshments to share a pleasant moment with family and friends.

Don?t forget to bring your bike and your equipment!

L’événement Portes Ouvertes Club Pyrénées Equipat VTT Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-28 par OT de St Lary|CDT65