Portes ouvertes Conservatoire Conservatoire de Musique et de Danse Lons-le-Saunier
Portes ouvertes Conservatoire Conservatoire de Musique et de Danse Lons-le-Saunier lundi 22 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Portes ouvertes Conservatoire
Conservatoire de Musique et de Danse 4 Place Perraud Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-22 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27
Ateliers, rencontres, démonstrations, inscriptions. .
Conservatoire de Musique et de Danse 4 Place Perraud Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 59
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English : Portes ouvertes Conservatoire
L’événement Portes ouvertes Conservatoire Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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