Portes ouvertes de la Bibliothèque de la SHNA-OFAB Bibliothèque de la SHNA-OFAB Autun samedi 19 septembre 2026.

Autun

Portes ouvertes de la Bibliothèque de la SHNA-OFAB

Bibliothèque de la SHNA-OFAB 38 Avenue Charles de Gaulle Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de la bibliothèque de la SHNA et des activités du groupe géologie. .

Bibliothèque de la SHNA-OFAB 38 Avenue Charles de Gaulle Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 72 contact@shna.fr

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English : Portes ouvertes de la Bibliothèque de la SHNA-OFAB

L’événement Portes ouvertes de la Bibliothèque de la SHNA-OFAB Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)