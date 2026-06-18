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Portes ouvertes de la Bibliothèque de la SHNA-OFAB Bibliothèque de la SHNA-OFAB Autun

Portes ouvertes de la Bibliothèque de la SHNA-OFAB Bibliothèque de la SHNA-OFAB Autun samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque de la SHNA-OFAB

Adresse : 38 Avenue Charles de Gaulle

Ville : 71400 Autun

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Autun

Portes ouvertes de la Bibliothèque de la SHNA-OFAB

Bibliothèque de la SHNA-OFAB 38 Avenue Charles de Gaulle Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découverte de la bibliothèque de la SHNA et des activités du groupe géologie.   .

Bibliothèque de la SHNA-OFAB 38 Avenue Charles de Gaulle Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 72  contact@shna.fr

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English : Portes ouvertes de la Bibliothèque de la SHNA-OFAB

L’événement Portes ouvertes de la Bibliothèque de la SHNA-OFAB Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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