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Portes ouvertes de la bibliothèque de la Société d’Histoire naturelle d’Autun, Société d’Histoire naturelle d’Autun, Autun

samedi 19 septembre 2026 · Société d'Histoire naturelle d'Autun · Autun

Portes ouvertes de la bibliothèque de la Société d’Histoire naturelle d’Autun, Société d’Histoire naturelle d’Autun, Autun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Société d'Histoire naturelle d'Autun
Adresse
38 avenue Charles de Gaulle 71400 Autun
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Entrée libre

Portes ouvertes de la bibliothèque de la Société d’Histoire naturelle d’Autun 19 et 20 septembre Société d’Histoire naturelle d’Autun Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez la bibliothèque de la SHNA et les activités du groupe géologie.

Société d’Histoire naturelle d’Autun 38 avenue Charles de Gaulle 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Découverte de la bibliothèque de la SHNA et des activités du groupe géologie.

© SHNA-OFAB

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