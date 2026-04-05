Portes ouvertes de la bibliothèque de la Société d’Histoire naturelle d’Autun, Société d’Histoire naturelle d’Autun, Autun

Informations pratiques

Portes ouvertes de la bibliothèque de la Société d’Histoire naturelle d’Autun 19 et 20 septembre Société d’Histoire naturelle d’Autun Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez la bibliothèque de la SHNA et les activités du groupe géologie.

Société d’Histoire naturelle d’Autun 38 avenue Charles de Gaulle 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Découverte de la bibliothèque de la SHNA et des activités du groupe géologie.

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