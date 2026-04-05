AGENDA · Autun
Portes ouvertes de la bibliothèque de la Société d’Histoire naturelle d’Autun, Société d’Histoire naturelle d’Autun, Autun
samedi 19 septembre 2026 · Société d'Histoire naturelle d'Autun · Autun
Informations pratiques
Portes ouvertes de la bibliothèque de la Société d’Histoire naturelle d’Autun 19 et 20 septembre Société d’Histoire naturelle d’Autun Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez la bibliothèque de la SHNA et les activités du groupe géologie.
Société d’Histoire naturelle d’Autun 38 avenue Charles de Gaulle 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Découverte de la bibliothèque de la SHNA et des activités du groupe géologie.
© SHNA-OFAB
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