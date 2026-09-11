Portes ouvertes de la cour d’appel de Limoges, Cour d’appel de Limoges, Limoges

Informations pratiques

Portes ouvertes de la cour d’appel de Limoges Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Cour d’appel de Limoges Haute-Vienne

Gratuit. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La cour d’appel de Limoges ouvrira exceptionnellement ses portes le samedi 19 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Au programme : visites guidées de la cour d’appel, conférences animées par des professionnels et expositions temporaires.

Le public pourra notamment découvrir l’étude d’une scène de crime présentée par une spécialiste de la police technique et scientifique. Un documentaire consacré à la cour criminelle départementale sera également projeté, puis suivi d’un échange avec des magistrats, des greffiers et des avocats.

Les modalités d’inscription et les informations pratiques seront communiquées le 4 septembre sur le site internet de la cour d’appel de Limoges. Les inscriptions sont fortement conseillées.

Cour d’appel de Limoges 17 place d’Aine, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.cours-appel.justice.fr/limoges La Cour d’appel de Limoges est une des 36 cours d’appel françaises. Juridiction de l’ordre judiciaire, elle connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

Elle statue également en appel sur les jugements des cours d’assises du premier degré.

La cour d’appel est organisée en trois pôles :

– le pôle pénal : chambre des appels correctionnels, chambre de l’instruction, chambre de l’application des peines.

– le pôle civil : chambre civile et chambre de la famille.

– le pôle économique et social : chambre sociale.

La cour d’appel de Limoges ouvrira ses portes le samedi 19 septembre 2026, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, avec au programme :

©cour d’appel de Limoges