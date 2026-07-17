Portes Ouvertes de la Maison de Quartier de Villejean, Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean, Rennes

Informations pratiques

Portes Ouvertes de la Maison de Quartier de Villejean Samedi 12 septembre, 14h00 Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Rencontre et culture a le plaisir de vous accueillir , le samedi 13 septembre de 14h à 18h, pour un temps de portes ouvertes à la Maison de Quartier de Villejean !

Si vous souhaitez découvrir le lieu et les associations impliquées, et les activités proposées, les membres de l’équipe, c’est le moment de venir à notre rencontre ! Les animateur (e-s) ainsi que certaines associations seront présents pour répondre à toutes vos questions.

Cet événement est à la fois un temps de découverte et de convivialité. Vous êtes les bienvenus.

Accueil de 14h >18h

La journée sera aussi rythmé par des animations pour fêter les 50 ans de la Ludothèque.

Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Si vous souhaitez découvrir le lieu et les associations impliquées, et les activités proposées, les membres de l’équipe, c’est le moment de venir à notre rencontre !