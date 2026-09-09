Portes ouvertes de la Maison des pèlerins, Maison des Pèlerins, Saint-Gilles

Informations pratiques

Portes ouvertes de la Maison des pèlerins 19 et 20 septembre Maison des Pèlerins Gard

Gratuit. Sans réservation. En continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Portes ouvertes de la Maison des Pèlerins

Chaque année, plus de 1 000 pèlerins font halte à Saint-Gilles. Ils sont nombreux à être accueillis à la Maison des Pèlerins.

L’Association Accueil et Traditions Saint-Gilles – Saint-Jacques a pour mission d’offrir hospitalité et convivialité à ceux qui empruntent le chemin.

À l’occasion des portes ouvertes, les bénévoles vous feront visiter le gîte et partageront un moment chaleureux avec vous.

Maison des Pèlerins Place de la République, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie La maison des pèlerins de Saint-Gilles accueille les marcheurs sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ou la voie Régordane.

Portes ouvertes de la Maison des Pèlerins

@ Ville de Saint-Gilles