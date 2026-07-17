Portes ouvertes de la radio SUN, SUN Nantes, Nantes

Informations pratiques

Portes ouvertes de la radio SUN Samedi 19 septembre, 10h00 SUN Nantes Loire-Atlantique

Inscription obligatoire pour les ateliers du matin sur https://lesonunique.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez les coulisses de SUN et participez à des temps d’échange autour des archives sonores de la radio, de la création sonore, du monde radiophonique. Le matin, des ateliers permettront aux plus jeunes de s’initier à la prise de parole, à l’animation ou encore à la création radio. L’après-midi, de 12h à 16h, des visites des studios seront proposées afin de découvrir les espaces d’enregistrement, le matériel utilisé et le fonctionnement quotidien de la radio.

SUN Nantes 19, rue Jeanne d’Arc 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 (0)2 40 13 32 13 http://www.lesonunique.com https://www.facebook.com/lesonunique SUN, “Le Son Unique”, est une radio associative des Pays de la Loire, diffusée en FM, en DAB+ et sur sa plateforme mySUN. Basée notamment à Nantes, Angers, Saint-Nazaire, Cholet et La Roche-sur-Yon, elle propose une programmation musicale éclectique, des émissions locales, des chroniques et des contenus sans publicité. Accès : Tram lignes 2 et 3, arrêt Jean Jaurès ou 50 Otages à env. 4 min à pied. Bus/Chronobus à proximité : arrêts Talensac, notamment lignes 12, 23, C2. Station vélo à proximité, stationnement payant dans les rues alentours.

Découvrez les coulisses de SUN et participez à des temps d’échange autour des archives sonores de la radio, de la création sonore, du monde radiophonique. Le matin, des ateliers permettront aux plus…

©BRUNO PERION