Portes ouvertes de l’atelier, Atelier A. Cambet, tapissier, Pau

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’atelier 19 et 20 septembre Atelier A. Cambet, tapissier Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Jusqu’à 10 personnes. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, poussez les portes de notre atelier, où sont confectionnés et restaurés différents éléments de décoration destinés au patrimoine et aux particuliers : sièges, banquettes, tentures murales, décors de lits et de fenêtres.

Découvrez le métier de tapissier-restaurateur du patrimoine, ses outils, ses techniques et les matières nobles utilisées. Cette visite sera également l’occasion de mieux comprendre l’importance de préserver ce savoir-faire.

Des ateliers participatifs permettront d’explorer les outils du tapissier, les différentes catégories de tissus et l’évolution des sièges au fil de l’histoire.

Atelier A. Cambet, tapissier 15 place Laherrère, 64000 Pau Pau 64000 Dufau-Tourasse Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 85 63 22 33 http://a-cambet-tapissier.odoo.com https://www.instagram.com/amandinecambet Atelier d’artisan tapissier, au Pôle Laherrère Entrée par la rue Golda Meir, perpendiculaire à l’Avenue de Saragosse.

Pour rejoindre l’Atelier, il faut passer par la cour intérieure, située derrière la place du marché.

A l’occasion des JEP 2026, nous ouvrons les portes de notre atelier où sont confectionnés et restaurés tous types d’éléments de décoration pour le Patrimoine et les particuliers : sièges, banquettes,…

©Atelier A. CAMBET