Portes ouvertes de l’atelier d’encadrement / dorure et présence d’une restauratrice de tableaux, Les Artisans du Cadre, Albi

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’atelier d’encadrement / dorure et présence d’une restauratrice de tableaux 18 et 19 septembre Les Artisans du Cadre Tarn

Gratuit pour tout le monde et sans limite de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Découvrez les savoir-faire de deux métiers d’art à travers la présentation des matériaux, des outils et des différentes techniques de travail.

À partir d’exemples concrets et de démonstrations, les artisans vous dévoileront les gestes et les étapes propres à leur métier. La restauratrice de tableaux présentera également son savoir-faire, ses outils et ses techniques de restauration, offrant un aperçu privilégié des coulisses de son activité.

Les Artisans du Cadre 78 Avenue Gambetta, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0979142925 https://www.lesartisansducadre.com/ https://www.instagram.com/lesartisansducadre/ Nous sommes un atelier artisanal d’encadrement d’art et de dorure sur bois à Albi.

Nous vous proposons notre savoir-faire afin de mettre en valeur vos peintures, dessins, gravures, affiches, photos, carrés de soie, maillots de sports…

Nous restaurons également tout type de bois doré et sculpté : cadre , fauteuil, statue, mobilier, objets d’art… Bus ligne A et B station Foch, stationnement gratuit aux abords de la boutique.

Présentation de notre savoir-faire, des matériaux et des outils.

©Les Artisans du Cadre