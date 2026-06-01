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Portes ouvertes de l’école intercommunale de musique Fontenay-le-Comte

Portes ouvertes de l’école intercommunale de musique Fontenay-le-Comte samedi 27 juin 2026.

Adresse : 34 Rue Rabelais

Ville : 85200 Fontenay-le-Comte

Département : Vendée

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Fontenay-le-Comte

Portes ouvertes de l’école intercommunale de musique

34 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 13:00:00

Date(s) :
2026-06-27

L’École Intercommunale de Musique ouvre ses portes le 27 juin
Rencontrez l’équipe de l’école de musique et essayez les instruments !!
Testez aussi des activités
– la chorale des enfants
– le beatmaking
– la batucada   .

34 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64  eim@fontenayvendee.fr

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English :

The Intermunicipal School of Music opens its doors on June 27

L’événement Portes ouvertes de l’école intercommunale de musique Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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