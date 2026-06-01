Fontenay-le-Comte

Portes ouvertes de l’école intercommunale de musique

34 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 13:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’École Intercommunale de Musique ouvre ses portes le 27 juin

Rencontrez l’équipe de l’école de musique et essayez les instruments !!

Testez aussi des activités

– la chorale des enfants

– le beatmaking

– la batucada .

34 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64 eim@fontenayvendee.fr

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English :

The Intermunicipal School of Music opens its doors on June 27

L’événement Portes ouvertes de l’école intercommunale de musique Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin