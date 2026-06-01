Portes ouvertes de l’école intercommunale de musique Fontenay-le-Comte
Portes ouvertes de l’école intercommunale de musique Fontenay-le-Comte samedi 27 juin 2026.
Fontenay-le-Comte
Portes ouvertes de l’école intercommunale de musique
34 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 13:00:00
Date(s) :
2026-06-27
L’École Intercommunale de Musique ouvre ses portes le 27 juin
Rencontrez l’équipe de l’école de musique et essayez les instruments !!
Testez aussi des activités
– la chorale des enfants
– le beatmaking
– la batucada .
34 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64 eim@fontenayvendee.fr
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English :
The Intermunicipal School of Music opens its doors on June 27
L’événement Portes ouvertes de l’école intercommunale de musique Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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