Portes ouvertes de l’Ostau Gascon !, Siège de l’Ostau Gascon, Auch

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’Ostau Gascon ! Samedi 19 septembre, 10h00 Siège de l’Ostau Gascon Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’Ostau gascon est une association qui œuvre à la valorisation du patrimoine gascon et contribue notamment à la promotion de la langue occitane de Gascogne.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez rencontrer les bénévoles de l’association dans leurs locaux. Vous pourrez découvrir ce lieu, mieux connaître leurs missions, les actions qu’ils mènent sur le terrain ainsi que leur fonds documentaire.

Siège de l’Ostau Gascon 15 rue Marceau, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 08 52 49 https://ostaugascon.wordpress.com/ L’Ostau Gascon a pour objet de coordonner et de valoriser les actions de ses membres, notamment en matière de développement et de promotion du patrimoine sous toutes ses formes, tout particulièrement la langue Occitane de Gascogne, mais également d’autres langues qui contribueraient à l’expression de la culture gasconne. Elle peut proposer des actions transversales.

L’Ostau Gascon est une fédération qui regroupe 27 associations.

L’Ostau gascon est une association coordonnant des actions valorisant le patrimoine gascon. Il contribue particulièrement à promouvoir la langue occitane de Gascogne.

©Ostau Gascon