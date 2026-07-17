Portes ouvertes : découvrez le métier d’Architecte du patrimoine, Rosame Patrimoine et Architecture, Cognac

Informations pratiques

Portes ouvertes : découvrez le métier d’Architecte du patrimoine 15 et 16 octobre Rosame Patrimoine et Architecture Charente

Gratuit. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T09:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00

Venez découvrir le métier d’architecte du patrimoine.

Passionné par le bâti ancien, inscrit, classé ou simplement vernaculaire, l’architecte du patrimoine œuvre à sa réhabilitation et à sa restauration, dans le respect de son histoire et de ses caractéristiques architecturales.

Son travail contribue à préserver et à conserver nos monuments afin de les transmettre aux générations futures, comme autant de témoignages du génie humain.

Rosame Patrimoine et Architecture 41 Avenue de Lattre de Tassigny 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545808232 https://www.lambertarchitectes.com Bureau de l’agence ROSAME Patrimoine et Architecture, filiale de l’Atelier d’Architecture Nathalie Lambert, Architecte du Patrimoine. 2 parkings gratuits pace de la Levade

Venez découvrir notre métier. L’architecte du Patrimoine a à coeur de réhabiliter, restaurer le bâti ancien inscrit, classé ou simplement vernaculaire de nos campagnes dans le respect de son histoire…

©Georgia Poursouli