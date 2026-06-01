Portes ouvertes & Démonstrations de Nantes West, Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur, Saint-Herblain

Portes ouvertes & Démonstrations de Nantes West Samedi 13 juin, 16h00 Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Venez nous rencontrer dans le cadre de la fête des 20 ans de « Yezhoù ha Sevenadur ».

Portes ouvertes de 16h à 18h

Démonstrations de 17h20 à 17h50 :

WEST COAST SWING (danse à 2 fluide et moderne)

LINE DANCE (danse solo super fun)

Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://nanteswest.free.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « nantes.west.44@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0644759961 »}]

Portes ouvertes & Démonstrations de Nantes West