Portes ouvertes des ateliers d’artistes du 15 ème Parvis de la Mairie PARIS
Portes ouvertes des ateliers d’artistes du 15 ème Parvis de la Mairie PARIS samedi 30 mai 2026.
D’ateliers en lieux éphémères, en galeries ou en extérieur Place de la Mairie :
Plus d’une centaine d’artistes du 15e vous accueillent pour la 18e édition des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes.
Faites votre choix en organisant votre parcours dans l’ensemble des quartiers de l’arrondissement.
Peintres, dessinateurs, sculpteurs, plasticiens, photographes, graphistes, verriers, graveurs, doreurs, céramistes…représentent la richesse et la diversité de création des artistes de l’arrondissement.
N’hésitez pas à leur rendre visite tout au long de ce week-end.
Nouvelle édition des portes ouvertes des ateliers d’artistes du 15e. Rendez-vous Place de la Mairie sur le Marché des artistes pour récupérer un plan de situation des différents ateliers.
Du samedi 30 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :
samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00
Parvis de la Mairie 31, rue Péclet 75015 PARIS
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