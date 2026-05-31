Portes ouvertes des Ateliers des Arcenaulx, Les Ateliers des Arcenaulx, Marseille

Portes ouvertes des Ateliers des Arcenaulx 19 et 20 septembre Les Ateliers des Arcenaulx Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’ensemble des étages ouvre exceptionnellement ses portes, invitant les curieux à découvrir un univers où l’art et l’artisanat se côtoient dans toute leur richesse. Une occasion unique de partir à la rencontre des artistes et artisans qui font vivre ces lieux au quotidien, et d’explorer des ateliers chargés de créativité et de savoir-faire.

Les Ateliers des Arcenaulx 25 cours estienne d’orves Marseille, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.instagram.com/le_25_marseille/ Les Ateliers des Arcenaulx sont des galeries d’art et d’artisanat réparties sur plusieurs étages, dont le premier est ouvert en permanence aux visiteurs tout au long de l’année. Ponctuellement, l’ensemble des ateliers ouvre ses portes au grand public à l’occasion d’événements spéciaux, comme les Journées du Patrimoine.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’ensemble des étages ouvre exceptionnellement ses portes, invitant les curieux à découvrir un univers où l’art et l’artisanat se côtoient dans toute leur Une…

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