Portes ouvertes des serres municipales Châteauroux
Portes ouvertes des serres municipales Châteauroux dimanche 17 mai 2026.
Châteauroux
Portes ouvertes des serres municipales
5 Chemin de Villegongis Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Venez découvrir les serres municipales à l’occasion des portes ouvertes !
Visite des serres, producteurs locaux ainsi que des ateliers et des animations. .
5 Chemin de Villegongis Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 33 00
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English :
Come and discover the municipal greenhouses at our open house!
L’événement Portes ouvertes des serres municipales Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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