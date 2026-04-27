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Portes ouvertes des serres municipales Châteauroux

Portes ouvertes des serres municipales Châteauroux

Portes ouvertes des serres municipales Châteauroux dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 5 Chemin de Villegongis

Ville : 36000 Châteauroux

Département : Indre

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Châteauroux

Portes ouvertes des serres municipales

5 Chemin de Villegongis Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Venez découvrir les serres municipales à l’occasion des portes ouvertes !
Visite des serres, producteurs locaux ainsi que des ateliers et des animations.   .

5 Chemin de Villegongis Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 33 00 

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English :

Come and discover the municipal greenhouses at our open house!

L’événement Portes ouvertes des serres municipales Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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