Châteauroux

Portes ouvertes des serres municipales

5 Chemin de Villegongis Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez découvrir les serres municipales à l’occasion des portes ouvertes !

Visite des serres, producteurs locaux ainsi que des ateliers et des animations. .

5 Chemin de Villegongis Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 33 00

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English :

Come and discover the municipal greenhouses at our open house!

L’événement Portes ouvertes des serres municipales Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme