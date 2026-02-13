Portes ouvertes du Centre de Perfectionnement du Personnel Soignant (CPPS) – Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS), CPPS, Rezé

Portes ouvertes du Centre de Perfectionnement du Personnel Soignant (CPPS) – Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) 6 et 7 mars CPPS Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T16:00:00+01:00 – 2026-03-06T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T09:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00

Portes ouvertes :

Vendredi 6 mars 2026 de 16h à 19h

Samedi 7 mars 2026 de 9h à 12h

Les inscriptions à la sélection pour l’entrée en formation aide-soignant(e) seront ouvertes du 3 mars au 20 juin 2026.

La prochaine rentrée est prévue le 24 août 2026.

Toutes les informations sur https://www.cpps-aidesoignant.fr/

CPPS 10 rue marion cahour 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

