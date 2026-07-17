Portes ouvertes du centre de secours de Port-Royal, Centre de secours Port-Royal, Paris

Informations pratiques

Portes ouvertes du centre de secours de Port-Royal Dimanche 20 septembre, 09h00 Centre de secours Port-Royal Paris

Places limitées à 19 personnes par groupe.L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est restreinte sur une partie de la visite. L’activité est susceptible d’être annulée en cas de contrainte opérationnelle importante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du centre de secours de Port-Royal, caserne historique nichée au cœur de la rive gauche.

Cet événement offre une occasion rare de pousser les portes d’un lieu emblématique qui, depuis 1886, veille sur les citoyens et le patrimoine de plusieurs quartiers historiques parisiens. Troisième caserne conçue spécifiquement pour répondre aux exigences opérationnelles des soldats du feu, le site est caractérisé par une évolution technologique et fonctionnelle innovante pour son époque.

Des visites guidées seront organisées toute la journée. L’inscription est obligatoire via le lien ci-dessous.

Centre de secours Port-Royal 55, boulevard de Port-Royal 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France 0159591740 [{« type »: « link », « value »: « https://urldefense.com/v3/__https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/c5096b17-6b39-4073-8c3d-f6ef7c3f6f11__ »}] Centre de secours Port-Royal construit en 1886. Transports à proximité

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