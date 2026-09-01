Portes-ouvertes du Cercle Ferroviaire de Rédange place de l’église Rédange

Informations pratiques

Rédange

Portes-ouvertes du Cercle Ferroviaire de Rédange

place de l’église Ecole Élémentaire J.j. Welter Rédange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de modélisme ferroviaire par le Cercle ferroviaire de Rédange, à la découverte de l’histoire de la région à travers les circuits réalisés.Tout public

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place de l’église Ecole Élémentaire J.j. Welter Rédange 57390 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 20 mairie@redange.fr

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English :

Model railroad exhibition by the Rédange Railroad Club, offering a glimpse into the region’s history through the model layouts on display.

L’événement Portes-ouvertes du Cercle Ferroviaire de Rédange Rédange a été mis à jour le 2026-08-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME