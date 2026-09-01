Portes-ouvertes du Cercle Ferroviaire de Rédange place de l’église Rédange
samedi 19 septembre 2026 · place de l'église · Rédange
Informations pratiques
Rédange
Portes-ouvertes du Cercle Ferroviaire de Rédange
place de l’église Ecole Élémentaire J.j. Welter Rédange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de modélisme ferroviaire par le Cercle ferroviaire de Rédange, à la découverte de l’histoire de la région à travers les circuits réalisés.Tout public
0 .
place de l’église Ecole Élémentaire J.j. Welter Rédange 57390 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 20 mairie@redange.fr
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English :
Model railroad exhibition by the Rédange Railroad Club, offering a glimpse into the region’s history through the model layouts on display.
L’événement Portes-ouvertes du Cercle Ferroviaire de Rédange Rédange a été mis à jour le 2026-08-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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