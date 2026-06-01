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Portes ouvertes du FJT de Morlaix, FJT de Morlaix, Morlaix

Portes ouvertes du FJT de Morlaix, FJT de Morlaix, Morlaix

Portes ouvertes du FJT de Morlaix, FJT de Morlaix, Morlaix jeudi 4 juin 2026.

Lieu : FJT de Morlaix

Adresse : 100 Avenue de Wurselen 29600 Morlaix

Ville : 29600 Morlaix

Département : Finistère

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif : sur inscription

Portes ouvertes du FJT de Morlaix Jeudi 4 juin, 10h00 FJT de Morlaix Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00

Le Foyer de Jeunes Travailleurs de Morlaix ouvre ses portes dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes.
Au programme :
• présentation autour d’un café convivial
• visite des lieux
• échanges avec les partenaires Logement des jeunes : Tiss’âges et le SHAJ29

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Découvrez le FJT de Morlaix et les solutions logement pour les jeunes (à destination des professionnel·les et des élu·e·s). FJT Logement jeunes

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