Portes ouvertes du FJT de Morlaix, FJT de Morlaix, Morlaix
Portes ouvertes du FJT de Morlaix, FJT de Morlaix, Morlaix jeudi 4 juin 2026.
Portes ouvertes du FJT de Morlaix Jeudi 4 juin, 10h00 FJT de Morlaix Finistère
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00
Le Foyer de Jeunes Travailleurs de Morlaix ouvre ses portes dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes.
Au programme :
• présentation autour d’un café convivial
• visite des lieux
• échanges avec les partenaires Logement des jeunes : Tiss’âges et le SHAJ29
FJT de Morlaix 100 Avenue de Wurselen 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « fjt@villedemorlaix.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.98.88.07.29 »}]
Découvrez le FJT de Morlaix et les solutions logement pour les jeunes (à destination des professionnel·les et des élu·e·s). FJT Logement jeunes
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