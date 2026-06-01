Portes ouvertes du FJT de Morlaix, FJT de Morlaix, Morlaix

Portes ouvertes du FJT de Morlaix Jeudi 4 juin, 10h00 FJT de Morlaix Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00

Le Foyer de Jeunes Travailleurs de Morlaix ouvre ses portes dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes.

Au programme :

• présentation autour d’un café convivial

• visite des lieux

• échanges avec les partenaires Logement des jeunes : Tiss’âges et le SHAJ29

FJT de Morlaix 100 Avenue de Wurselen 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « fjt@villedemorlaix.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.98.88.07.29 »}]

Découvrez le FJT de Morlaix et les solutions logement pour les jeunes (à destination des professionnel·les et des élu·e·s). FJT Logement jeunes