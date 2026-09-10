Portes ouvertes du fond Cazelles : Émile Cazelles, l’homme derrière la médiathèque, Médiathèque Émile Cazelles, Saint-Gilles

Informations pratiques

Portes ouvertes du fond Cazelles : Émile Cazelles, l’homme derrière la médiathèque Samedi 19 septembre, 09h00 Médiathèque Émile Cazelles Gard

Gratuit. Sans réservation. Un départ toutes les 30 mn.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Qui était Émile Cazelles, et pourquoi la médiathèque porte-t-elle son nom ? Venez découvrir le parcours de cet érudit passionné, profondément attaché à Saint-Gilles, et explorez les trésors anciens qu’il a légués à la ville…

Médiathèque Émile Cazelles Avenue Emile Cazelles, 30800 Saint-Gilles, France Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie 0434395840 https://mediatheque.saint-gilles.fr Découvrir les plus grands musées du monde depuis Saint-Gilles, accéder à des milliers de chefs-d’œuvre haute définition en un simple clic, s’immerger en réalité virtuelle aux côtés des plus grands personnages de l’art sans bouger de la médiathèque Émile Cazelles, c’est ce que la ville de Saint-Gilles propose avec Micro-Folie, première sur le territoire de Nîmes-Métropole.

**Qui était Émile Cazelles, et pourquoi la médiathèque porte-t-elle son nom ?** Venez découvrir le parcours de cet érudit passionné, profondément attaché à Saint-Gilles, et explorez les trésors qu’il…

© Médiathèque Emile Cazelles