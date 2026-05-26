Portes ouvertes du Haras TARBES Tarbes
Portes ouvertes du Haras TARBES Tarbes samedi 27 juin 2026.
Tarbes
Portes ouvertes du Haras
TARBES Rue du Régiment de Bigorre Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Profitez des portes ouvertes pour venir (re)découvrir ce site historique prestigieux !
De superbes bâtiments napoléoniens harmonieusement regroupés en un bel ensemble architectural, dans un parc de neuf hectares où s’élèvent de splendides arbres bicentenaires, tel est le Haras de Tarbes, un écrin de verdure au coeur de la ville…
> Entrée rue du Régiment de Bigorre
> Visite libre
> Visites guidées à 10h30 et 14h30 (payantes sur réservation 06 14 12 30 30 ou 06 32 44 87 13 )
> Spectacle équestre (pour clôturer la visite guidée de 14h30)
.
TARBES Rue du Régiment de Bigorre Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 12 30 30 guide.haras@mairie-tarbes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take advantage of the open house to (re)discover this prestigious historic site!
Magnificent Napoleonic buildings harmoniously grouped together in a fine architectural ensemble, set in a nine-hectare park with splendid bicentenary trees this is the Haras de Tarbes, a green setting in the heart of the city…
> Entrance on rue du Régiment de Bigorre
> Self-guided tour
> Guided tours at 10:30 am and 2:30 pm (fee payable on reservation: 06 14 12 30 30 or 06 32 44 87 13 )
> Equestrian show (to close the 2.30pm guided tour)
L’événement Portes ouvertes du Haras Tarbes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Tarbes|CDT65
À voir aussi à Tarbes (Hautes-Pyrénées)
- Concert Mymytchell TARBES Tarbes 26 mai 2026
- Visite-portrait François P. une mémoire retrouvée TARBES Tarbes 27 mai 2026
- Lecture théâtralisée Envie d’un monde meilleur TARBES Tarbes 27 mai 2026
- Exposition Soirée thématique Être une femme TARBES Tarbes 28 mai 2026
- Mai du Livre 2026 Imagine ! TARBES Tarbes 29 mai 2026